Personale ATA immissioni in ruolo | disponibili i posti per profilo e regione

Se sei un collaboratore scolastico, assistente amministrativo o tecnico in attesa di stabilizzazione, questa è l’occasione che aspettavi: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le disponibilità di posti per le immissioni in ruolo del personale ATA per il 2025/2026. Scopri subito i dettagli per regione e profilo e preparati a un passaggio fondamentale nella tua carriera!

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), si prepara a definire il contingente delle immissioni in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 20252026. La procedura riguarda tutte le regioni italiane e interessa i principali profili ATA. Obiettivo: più stabilità per il personale ATA A . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

