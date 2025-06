Perde un occhio a 18 anni per un proiettile vagante smascherata la bugia | Ha sparato il fidanzatino minorenne

In un caso che ha scosso l’intera comunità, la verità dietro la perdita dell’occhio di una ragazza di 18 anni emerge con forza: non si è trattato di un proiettile vagante, come inizialmente si era creduto, ma di un colpo sparato dal suo stesso fidanzatino minorenne. Una bugia smascherata che rivela quanto le apparenze possano ingannare e quanto sia cruciale cercare sempre la verità.

Non è stato un proiettile vagante a far perdere l'occhio sinistro alla ragazza di 18 anni che aveva denunciato di essere stata colpita allo zigomo mentre era affacciata al balcone di.

