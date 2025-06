Perché si parla di nuovo di impeachment per il presidente Donald Trump

In un momento di tensione globale, tra conflitti in Medio Oriente e guerre commerciali, il ritorno dell’ipotesi di impeachment per Donald Trump accende nuovamente i riflettori sulla politica americana. Tra accuse e polemiche, l’ex presidente si scaglia contro i democratici, con Alexandria Ocasio-Cortez nel mirino. Ma cosa c’è davvero dietro questa nuova battaglia politica? Scopriamo insieme i retroscena e le implicazioni di questa intricata vicenda.

Nel mezzo di un nuovo fronte di guerra in Medio Oriente e dello scontro commerciale combattuto a colpi di dazi, Donald Trump va all'attacco dei democratici statunitensi e prende di mira in particolare la deputata Alexandria Ocasio-Cortez, che nei giorni scorsi aveva chiesto l'impeachment del.

