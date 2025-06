Perché oro e beni rifugio non sono più infallibili | cosa può succedere sui mercati con la guerra in Iran

Perché oro e beni rifugio non sono sempre infallibili? In un contesto di crescente tensione come quello scatenato dalla guerra in Iran, i mercati possono sorprendere anche le aspettative più consolidate. Se da un lato si cerca sicurezza, dall’altro potrebbero emergere volatilità o rischi inattesi, mettendo alla prova le strategie degli investitori. Aprendo uno squarcio sulle dinamiche di oggi, analizziamo cosa potrebbe davvero succedere sui mercati in questa delicata fase geopolitica.

Roma, 24 giugno 2025 – L’ attacco degli Stati Uniti contro tre siti nucleari in Iran e la risposta dell’Iran con missili contro basi americane in Qatar hanno riportato in primo piano un comportamento classico dei mercati: quando lo scenario si fa rischioso e dai contorni indefiniti, gli investitori cercano sicurezza. Una sicurezza che, solitamente, si chiama oro, titoli di Stato americani (i Treasury) e dollaro. Subito dopo l’attacco, questi strumenti hanno di fatto guadagnato terreno, per poi tornare su livelli moderati, ma la tensione resta alta. E mentre le Borse iniziano un percorso di sali e scendi, chi gestisce i soldi punta sulla prudenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Perché oro e beni rifugio non sono più infallibili: cosa può succedere sui mercati con la guerra in Iran

In questa notizia si parla di: iran - mercati - beni - rifugio

Borse asiatiche in calo dopo l'attacco di Israele all'Iran, effetto sui mercati europei - Le borse asiatiche chiudono in forte calo, all’indomani dell’attacco di Israele all’Iran, che ha fatto esplodere i prezzi del petrolio e aumentato le tensioni geopolitiche.

Attacco USA ai siti nucleari iraniani: mercati in allerta, prime reazioni e previsioni • I mercati globali si preparano all’onda d’urto dopo il raid americano contro gli impianti nucleari iraniani. Gli investitori scommettono su petrolio e beni rifugio,… Vai su X

Dopo i raid Usa in Iran, i mercati restano stabili: il prezzo del petrolio ha invertito la rotta scendendo fino al -4%, l’oro si conferma rifugio e le Borse si muovono con cautela. L’appello di Trump frena i rialzi, mentre le forniture energetiche dal Medio Oriente pros Vai su Facebook

Perché oro e beni rifugio non sono più infallibili: cosa può succedere sui mercati con la guerra in Iran; I mercati globali rimangono calmi nonostante l’attacco degli Stati Uniti all’Iran: ecco perché; Attacco USA-Iran: Petrolio e Oro pronti a esplodere? Cosa rischiamo lunedì.

Perché oro e beni rifugio non sono più infallibili: cosa può succedere sui mercati con la guerra in Iran - Dopo l’attacco degli Stati Uniti all’Iran e la risposta militare, gli investitori puntano sulla prudenza ... Lo riporta quotidiano.net

Tregua Iran-Israele cambia la rotta dei mercati e investitori: la nuova fase e la crescente pressione politica. Cosa succede ora - Nel giro di poche ore, ancora una volta, lo scenario globale è stato completamente stravolto. msn.com scrive