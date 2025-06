Perché Matteo Salvini è stato assolto sul caso Open Arms?

Dopo aver esaminato le motivazioni del tribunale di Palermo, emerge un quadro complesso e delicato sul caso Open Arms. Matteo Salvini è stato assolto, ma il dibattito sulla tutela dei diritti umani e l’obbligo delle autorità rimane aperto. La sentenza evidenzia come manchino leggi specifiche per garantire la sicurezza dei migranti, lasciando spazio a molte riflessioni sul ruolo delle istituzioni e sulla responsabilità collettiva.

