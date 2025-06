Perché l' Iran vuole a tutti i costi il nucleare

La corsa al nucleare dell'Iran alimenta tensioni globali, trasformandosi in un potente pretesto per Israele e Stati Uniti di giustificare azioni militari. La paura che Teheran possa sviluppare armi atomiche si intreccia con interessi geopolitici e strategici, creando un mosaico complesso di alleanze e rivalità . Ma qual è davvero il motivo dietro questa ossessione? Scopriamolo insieme, analizzando le motivazioni e le conseguenze di questa intricata vicenda internazionale.

L'ossessione per il programma nucleare e il timore che Teheran possa sviluppare un'arma atomica sono diventati il pretesto per Israele e Stati Uniti per lanciare un'operazione militare contro la Repubblica Islamica. Una scelta presentata come puramente preventiva, volta a neutralizzare una. 🔗 Leggi su Today.it