Perché il prezzo della benzina sale anche se il petrolio scende | Guerra in Iran? Un pretesto per speculare

Nonostante il calo del petrolio, i prezzi della benzina continuano a salire, alimentati da paure e speculazioni. La guerra in Iran e la minaccia di chiusura dello Stretto di Hormuz sono diventati pretesti per aumentare i profitti delle compagnie petrolifere, lasciando i consumatori a pagare il conto. Ma qual è davvero il motivo di questa discrepanza tra mercato e prezzo alla pompa? Scopriamolo insieme.

La corsa al rialzo del petrolio sulla scia della guerra in Iran e dei timori sulla possibile chiusura dello stretto di Hormuz si è già arrestata, eppure i prezzi dei carburanti alla pompa sono schizzati e stentano a riscendere. Dopo l'attacco statunitense in Iran e il rischio escalation. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Perché il prezzo della benzina sale, anche se il petrolio scende: "Guerra in Iran? Un pretesto per speculare"

