Perché il centrodestra litiga sulla presidenza della Fondazione Fiera | manovre dopo il caso Pazzali

Il centrodestra si trova sulle corde nella complicata battaglia per la presidenza della Fondazione Fiera, con tensioni che culminano dopo il caso Pazzali. Le recenti dichiarazioni di Sisler e Alparone potrebbero segnare una svolta, suggerendo una possibile tregua e un passo indietro di Fratelli d’Italia. La sfida continua a scuotere gli equilibri politici milanesi, lasciando intravedere un futuro incerto per la gestione della fondazione e il ruolo delle alleanze di governo.

MILANO – Le note diramate da Sandro Sisler e Marco Alparone lunedì sera, intorno alle 20, potrebbero rappresentare un segnale di tregua. Potrebbero suggellare la rinuncia di Fratelli d’Italia a trasformare la seduta odierna del Consiglio regionale in una cassa di risonanza del malcontento che da tempo alberga nei vertici del partito nei confronti della gestione del caso Fondazione Fiera da parte del governatore leghista Attilio Fontana, reo di non aver mai chiesto a Enrico Pazzali di dimettersi dalla presidenza della medesima Fondazione sebbene sia indagato dalla procura di Milano per presunti dossieraggi illeciti condotti attraverso la societĂ Equalize. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - PerchĂ© il centrodestra litiga sulla presidenza della Fondazione Fiera: manovre dopo il caso Pazzali

In questa notizia si parla di: fondazione - fiera - caso - pazzali

Caso Equilize, Enrico Pazzali torna presidente di Fondazione Fiera Milano - Enrico Pazzali riprende le redini della Fondazione Fiera Milano, lasciando intravedere una nuova era di leadership.

Robe da Pazzali Il rientro alla guida della Fondazione Fiera Milano del manager coinvolto nello scandalo Equalize ha messo contro il garantista Fontana e Fratelli d'Italia. Che si sono dimostrati meno indulgenti rispetto al caso Santanchè... Vai su X

Enrico Pazzali torna alla guida di Fondazione Fiera Milano. Il manager 61enne, coinvolto nello scandalo sui dossieraggi della societĂ Equalize, ha comunicato questa mattina la revoca dell'autosospensione da presidente dell'ente ai membri del comitato es Vai su Facebook

Perché Enrico Pazzali, indagato nel caso Equalize, tornerà ad essere presidente di Fondazione Fiera Milano; Caso Equilize, Enrico Pazzali torna presidente di Fondazione Fiera Milano; Inchiesta dossieraggi, Enrico Pazzali è di nuovo presidente di Fondazione Fiera Milano.

Fiera, c’è il sì al bilancio ma è bufera su Pazzali. Fratelli d’Italia: vada via entro luglio - Con il gruppo consiliare che oggi, in caso contrario, è pronto anche ad uscire dall’aula, e non partecipare al voto sulla ... Riporta milano.repubblica.it

Caso Pazzali, nella Milano che fattura trema il Sistema Fiera. “Qui la reputazione è tutto” - piano di Palazzo Lombardia Pazzali era di casa, con la responsabile della sua segreteria Giulia Martinelli ... Da repubblica.it