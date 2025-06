Per un Taremi che va c’è un Hojlund che viene | spunta un’idea – CdS

L'Inter guarda al futuro con ambizione, puntando su due grandi talenti in attacco: Odsonne Édouard Bonny e Rasmus Hojlund. Mentre la trattativa per il francese sembra più agevole, il trasferimento del talentuoso danese richiede una strategia più complessa, soprattutto considerando le recenti complicazioni legate a Taremi. La sfida è aperta, e i nerazzurri sono pronti a fare le scelte giuste per rafforzare la rosa.

L’Inter non pensa solo a Bonny ma anche a Rasmus Hojlund, che però sarà un’operazione semplice. Per arrivare al danese, i nerazzurri dovranno prima cedere Mehdi Taremi. Oggi l’iraniano è bloccato in Patria dopo l’escalation scoppiata in Medio Oriente. LA PISTA DANESE – In attacco l’Inter ha due obiettivi: uno è Bonny e l’altro Hojlund. Ma se per il francese la strada sembra più semplice e raggiungibile, per quanto riguarda il danese bisogna passare da alcuni step. Vero che l’attaccante ex Atalanta gradirebbe ritornare in Serie A, ma c’è l’ostacolo Manchester United da superare. I Red Devils non hanno ancora aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, in quanto auspicano ad un trasferimento a titolo definitivo del ragazzo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Per un Taremi che va, c’è un Hojlund che viene: spunta un’idea – CdS

