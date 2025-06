Per sempre Gabriella Ferri | a Corchiano quattro serate che celebrano una voce immortale

Un viaggio musicale indimenticabile per celebrare la straordinaria voce di Gabriella Ferri, simbolo di passione e autenticità. Le quattro serate nel suggestivo centro storico di Corchiano promettono di coinvolgere e emozionare, rinnovando il legame tra musica, memoria e comunità. Un’occasione unica per riscoprire le melodie che hanno attraversato generazioni: non perdere l’appuntamento con “Per sempre Gabriella Ferri”, un tributo che resterà nel cuore di tutti.

La rete d'imprese di Corchiano Antica fescennium, con il patrocinio del comune di Corchiano, in collaborazione con la Pro loco e l'associazione Musicultura, presenta il festival "Per sempre Gabriella Ferri", una manifestazione diffusa nel centro storico del paese in programma il 28 e il 29 giugno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - "Per sempre Gabriella Ferri": a Corchiano quattro serate che celebrano una voce immortale

