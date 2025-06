Per rag & bone questo è come dovreste vestirvi oggi.

per rag & bone, il modo di vestirsi oggi si ispira alla fusione tra estetica urbana e comfort raffinato. Nato a New York ma profondamente legato a Firenze, il marchio propone uno stile che combina praticità e sofisticatezza, perfetto per affrontare con stile le sfide quotidiane. Per la collezione Primavera 2025, l’approccio è ancora più innovativo: un ibrido tra showroom e caffetteria, dove l’ispirazione si sposa con il relax. Ecco come vestirsi per essere sempre al passo con questa tendenza versatile e cosmopolita.

Anche se è nato a New York, rag & bone ha fatto di Firenze un po' la sua seconda casa. Sono ormai tre anni che il marchio americano ha scelto il Pitti Uomo per presentare le sue nuove collezioni, invitando i visitatori della Fortezza da Basso a scoprire le ultime novitĂ . Per la collezione Primavera 2025, ad esempio, rag & bone aveva scelto di creare un ibrido tra uno showroom e una caffetteria, allestendo uno spazio in cui, con in mano un caffè, era possibile scoprire quello che il marchio ha definito "il futuro della moda americana". Courtesy of the brand Courtesy of the brand Courtesy of the brand Courtesy of the brand «Quando lavoro a una nuova collezione, mi piace che tutto il team abbia una reference ben precisa.