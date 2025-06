Per Ndoye e Beukema il Napoli può e vuole spendere 25 e 20 milioni Gazzetta

Il Napoli si prepara a sfidare le aspettative del mercato con un'offerta ambiziosa per Ndoye e Beukema, che il Bologna valuta molto più di quanto il club partenopeo sia disposto a spendere. Con una stima di 45 e 35 milioni rispettivamente, i due giovani promettenti rappresentano un investimento importante, ma la distanza tra domanda e offerta resta significativa. La trattativa si fa sempre più complessa e il futuro dei talenti napoletani si gioca sul filo del rasoio.

La distanza tra Bologna e Napoli per Ndoye e Beukema è considerevole. Il Napoli offre poco più della metà di quanto richiesto dal club di Saputo che ha una visione diciamo molto ottimistica del valore dei suoi due giocatori. Ndoye lo valuta 45 milioni e Beukema (che ha 26 anni e zero presenze in Nazionale olandese) 35. Il Napoli è molto ma molto distante come conferma anche la Gazzetta con Antonio Giordano: Bologna e Napoli si sono accomodati al tavolo erano entrambe consapevoli delle distanze siderali tra domande ed offerta: lo sapeva Giovanni Sartori, il diesse rossoblù, e lo percepiva Giovanni Manna, l'omologo partenopeo.

