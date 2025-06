Per Meloni i giornalisti spiati non sono una cosa importante e questo spiega già tutto

Giorgia Meloni ribadisce con fermezza che la sorveglianza dei giornalisti non rappresenta una priorità, dissipando così ogni preoccupazione sul tema. La sua risposta al dibattito in Senato evidenzia come, per lei, garantire la libertà di stampa prevalga su qualsiasi forma di controllo. Ma quanto influisce questa posizione sulla nostra democrazia? Continua a leggere e scopri perché il dibattito sulla privacy e la libertà di informazione è più attuale che mai.

La replica di Giorgia Meloni in Senato alle domande di Matteo Renzi sul caso Paragon sono la risposta perfetta che la premier poteva dare. Quanto è importante che i giornalisti siano spiati in Italia: zero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caso Paragon, Renzi a Meloni: “Giornalisti spiati? È lei che deve rispondere e dire chi è stato” - Nel cuore del dibattito politico italiano, le parole di Matteo Renzi scuotono l’opinione pubblica: chi sta spiando i giornalisti nel nostro Paese? Tra accuse e dubbi, la domanda rimane senza risposta: è lo Stato o qualcun altro dietro questa inquietante attività? La Presidente Meloni è chiamata a fare chiarezza, perché la trasparenza è il fondamento della nostra democrazia.

Translate postRonzulli, componente del #Copasir, è evidentemente non equilibrata nell'affrontare la vicenda giornalisti italiani spiati con #Paragon, lo desumo leggendo le sue dichiarazioni. Per #Meloni la vicenda non è degna di risposte in Parlamento. Ma n Vai su X

Il governo di Giorgia Meloni è allergico alla libertà, in tutte le sue forme. E per questo reprime, scredita, colpisce chiunque non si allinei al suo volere. La lista è lunga: giornalisti spiati illegalmente, trasmissioni televisive di informazione e di inchiesta chiuse o ri Vai su Facebook

Non è un caso Paragon. È un caso Italia; «Altri giornalisti spiati», il caso Paragon si riapre e arriva in Ue; Altri due giornalisti spiati con Paragon: la conferma dai cellulari. L'Ue: «Qualcuno ha preso di mira Fanpage». Renzi: «Ora Meloni chiarisca».

Renzi pone 4 domande a Meloni: "Perché non ha chiamato Cancellato per scusarsi dello spionaggio?" - Non dico che l'avete spiati voi ma non avete controllato che i giornalisti non si spiassero. Scrive youmedia.fanpage.it

Renzi attacca la Meloni: “Si è avvalsa della facoltà di non rispondere” - Durante l’intervento al Senato, Matteo Renzi ha rivolto domande dirette alla premier Meloni, che ha scelto di non rispondere, definendole “provocazioni”. Segnala msn.com