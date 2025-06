Per la prima volta a Verona arriva il Thai Festival

cultura thailandese senza dover lasciare l'Italia. Preparati a immergerti in un mondo di sapori autentici, danze tradizionali e artigianato unico, che trasformeranno Verona in una vibrante oasi di eccellenza asiatica. Non perdere questa occasione: il Thai Festival ti aspetta per un'esperienza indimenticabile, ricca di emozioni e scoperte.

Dal 27 al 29 giugno 2025, il cuore pulsante di Verona batterĂ al ritmo del sud-est asiatico con il primo Thai Festival, ospitato presso il PalaOlimpia Agsm Forum (Piazzale Atleti Azzurri d’Italia 1). Un viaggio sensoriale tra colori, profumi e tradizioni, per vivere tutta la magia della. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Per la prima volta a Verona arriva il "Thai Festival"

