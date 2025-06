Per la pace serve la forza | ora il mondo è più sicuro

Trump come Reagan: garantirà la sicurezza globale con la "pace attraverso la forza". L’Iran con l’atomica è una minaccia per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Per la pace serve la forza: ora il mondo è più sicuro

In questa notizia si parla di: pace - forza - serve - mondo

Papa: impegnerò ogni mio sforzo perché la pace si diffonda nel mondo - Nel cuore del Vaticano, il Papa si impegna con fervore per la diffusione della pace nel mondo. In un appassionato appello, sottolinea l'importanza di favorire il dialogo tra i nemici e restituire dignità ai popoli, affermando che la Santa Sede è pronta a svolgere un ruolo attivo in questa fondamentale missione umanitaria.

“La pace attraverso la forza”. #Trump e #Netanyahu si nascondono dietro lo slogan ipocrita che già tante volte ci ha portato a caos, morte e distruzione. Non bastano più le dichiarazioni del giorno dopo, l’acqua sul fuoco dopo le bombe. Serve l’UE responsabil Vai su Facebook

Per la pace serve la forza: ora il mondo è più sicuro; Medioriente, Netanyahu: pace attraverso la forza; Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa sui siti nucleari iraniani LIVE BLOG del 22 giugno.

Per la pace serve la forza: ora il mondo è più sicuro - Trump come Reagan: garantirà la sicurezza globale con la "pace attraverso la forza". Come scrive ilgiornale.it

Le associazioni. Al via la Campagna per un Ministero della Pace: ecco perché serve - Tra i promotori la Fondazione Fratelli Tutti, Azione cattolica, Associazione Papa Giovanni XXIII e la Acli. Riporta msn.com