Per la Commissione Ue c’è violazione di diritti umani | va sospeso subito l’Accordo di associazione Ue-Israele

L'Unione Europea si trova di fronte a una delicata decisione: sospendere l’accordo di associazione con Israele a causa delle violazioni dei diritti umani segnalate dalla Commissione UE C8217232. Tuttavia, alcuni favorevoli al dialogo sottolineano come il confronto aperto abbia già portato a importanti risultati concreti, come l’accoglienza di palestinesi in fuga e l’accesso ai convogli umanitari delle Nazioni Unite. La strada del dialogo o delle politiche velleitarie? La risposta può cambiare il futuro della regione.

“La nostra posizione è diversa da quella della Spagna. Crediamo fondamentale il dialogo con Israele. Grazie al dialogo siamo il Paese che ha accolto maggior numero di palestinesi di Gaza per potersi curare (quasi mille) e insieme ad Egitto e QatarOman. Siamo gli unici riusciti a fare entrare un convoglio delle Nazioni Unite e non solo i convogli dei privati. Questo significa: con dialogo aperto si ottengono risultati. Le scelte velleitarie non servono a nulla – dobbiamo preoccuparci della situazione umanitaria e il dialogo è fondamentale per i risultati positivi.” Così si è espresso il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, il 23 giugno, prima del Consiglio degli affari europei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Per la Commissione Ue c’è violazione di diritti umani: va sospeso subito l’Accordo di associazione Ue-Israele

L'ONU, notoriamente filopalestinese, non ha potuto non denunciare il regime iraniano per la violazione dei trattati di non proliferazione. Tradotto: gli ayatollah stavano a un passo dalla bomba atomica. Credo che il mondo libero dovrebbe ringraziare Israele pe

Per la Commissione Ue c’è violazione di diritti umani: va sospeso subito l’Accordo di…; “More than a human can bear”: Rapporto della Commissione d'Inchiesta Internazionale Indipendente delle Nazioni Unite sul Territorio Palestinese Occupato sulla violenza sessuale, 13 marzo 2025; ONU accusa Israele: a Gaza compiuti deliberati atti di genocidio.

