Per gli 007 i raid USA non hanno distrutto i siti nucleari in Iran | Al massimo li hanno rallentati

Secondo le recenti fonti riportate da CNN e New York Times, gli attacchi statunitensi contro i siti nucleari iraniani non hanno causato distruzioni definitive, ma soltanto un rallentamento delle attività di qualche mese. Una strategia che lascia aperti diversi scenari nel complesso mosaico delle tensioni internazionali. Ma cosa ci riserva il futuro? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Secondo fonti sentite da CNN e New York Times a proposito della valutazione preliminare dell'intelligence USA sull'attacco dello scorso fine settimana contro siti nucleari in Iran, questi non sarebbero stati affatto distrutti: "Li hanno forse rallentati di qualche mese, al massimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

