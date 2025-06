Peppino di Capri – Il Film | il racconto intimo di un’Italia che rinasce attraverso la musica

Scopri l'emozionante racconto di un'Italia che rinasce attraverso le note di Peppino Di Capri. Presentato al prestigioso Festival Internazionale della Televisione di Montecarlo, il biopic celebra l’icona del twist e della musica napoletana moderna, rivelando un lato intimo e autentico di un’artista che ha segnato la storia musicale italiana. Un viaggio coinvolgente tra sogni, successi e passione che non puoi perdere.

Il biopic presentato al Festival Internazionale della Televisione di Montecarlo celebra l’icona del twist e della musica napoletana moderna. In occasione del prestigioso Festival Internazionale della Televisione di Montecarlo, è stato presentato “Peppino di Capri – Il Film”, un emozionante viaggio cinematografico dedicato alla vita privata e artistica di Peppino Di Capri, protagonista indiscusso della musica italiana dagli anni ’50 in poi. L’intervista realizzata con il cast e la produzione ha offerto spunti inediti sulla genesi del progetto, sulle scelte narrative e sul valore storico e sociale della pellicola. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - “Peppino di Capri – Il Film”: il racconto intimo di un’Italia che rinasce attraverso la musica

In questa notizia si parla di: peppino - capri - film - musica

Musica e vita, il libro di Fabio Polsinelli diventa ora un film - Musica e vita si intrecciano nel nuovo progetto di Fabio Polsinelli, che dal suo libro "La voce del cuore, Incanto" trae ispirazione per un film emozionante.

Oggi Camper in viaggio sbarca a Capri, l’isola delle Sirene e dell’amore! Tinto e Alessia incontreranno una vera leggenda: Peppino di Capri, icona della musica italiana che ha fatto sognare intere generazioni. Alle 11.30 su Rai1 e RaiPlay #CamperIn Vai su Facebook

Come eravamo… Stasera in tv c’è “Champagne”: la vita e la musica di Peppino di Capri, specchio dell’Italia; Champagne, il film su Peppino di Capri stasera in tv: trama, protagonisti e location; Champagne – Peppino di Capri.

La storia di Peppino di Capri: un viaggio tra musica e location iconiche - Questo approccio rende il film non solo un biopic, ma un vero e proprio viaggio emotivo attraverso la musica ... Scrive viaggiamo.it

Champagne – Peppino di Capri, film: cast, trama, quante puntate e location - La storia di una parte di carriera di uno degli artisti che hanno fatto la Storia della musica italiana: questo è Champagne- Come scrive msn.com