Pendolari quaranta minuti in più sulla tratta Terni-Roma | La Regione eviti questo caos

Pendolari umbri ogni giorno affrontano lunghe attese sulla tratta Terni-Roma, con treni che spesso arrivano con trenta o quaranta minuti di ritardo. La Provincia di Terni si mobilita: presidente e vicepresidente Stefano Bandecchi e Francesco Maria Ferranti chiedono alla Regione di intervenire subito, evitando che Trenitalia privilegi la linea lenta a discapito di chi viaggia per lavoro e studio, garantendo così un servizio più efficiente e puntuale per tutti.

"Evitare che Trenitalia porti avanti la decisione di spostare sulla linea lenta i treni che utilizzano i pendolari umbri". Lo dicono presidente e vicepresidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi e Francesco Maria Ferranti, che chiamano in causa la Regione chiedendo alla giunta "di fare.

