Pellegatti | Lecce? Non mi interessa dove andrà Camarda ma che giochi

Carlo Pellegatti ha parlato di Francesco Camarda. Il giocatore del Milan è nel mirino del Lecce: la priorità rimane farlo giocare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Lecce? Non mi interessa dove andrà Camarda, ma che giochi”

In questa notizia si parla di: pellegatti - lecce - camarda - interessa

Camarda ancora in Serie A, il Lecce balza in pole | CM.IT - Il mercato estivo infiamma il calcio italiano: Camarda si sta confermando in Serie A con il Lecce, che balza in pole position.

Camarda Milan, cresce un’ipotesi precisa per il futuro! Club di Serie A in pole, contatti costanti - Camarda Milan, il Lecce di Corvino appare la squadra in pole per assicurarsi le prestazioni in prestito della punta classe 2008 Dopo una stagione complicata e una gestione che molti definiscono subott ... Come scrive milannews24.com

Lecce-Camarda, proseguono i contatti - Il Milan, per il prestito di Camarda sembra essere intenzionato a dare precedenza alle formazioni di Serie A. Segnala calciolecce.it