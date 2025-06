Pellegatti | Il Milan perde il più forte difensore di fascia d’Europa

Carlo Pellegatti, voce storica del Milan, analizza con passione il prossimo addio di Theo Hernandez, considerato il pilastro della fascia rossonera. Con il trasferimento all'Al Hilal ormai deciso, il giornalista riflette sulle conseguenze di questa perdita e sul futuro del club. Un’analisi che cattura l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio, pronti a scoprire i retroscena di questa importante svolta. Ecco cosa ne pensa Pellegatti.

Carlo Pellegatti ha commentato l'ormai certo addio di Theo Hernandez, che passerà dal Milan all'Al Hilal. Ecco cosa ne pensa il giornalista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Il Milan perde il più forte difensore di fascia d’Europa”

Pellegatti: “Milan, se vendi il più forte rinunci ad una grande squadra” - Carlo Pellegatti lancia un messaggio chiaro e deciso al Milan: vendere il pilastro Reijnders significa rinunciare a una grande opportunità di crescita.

Pellegatti “smonta l’entusiasmo” con un interrogativo forte: “Ho dubbi” sulla prossima mossa del Milan - I dubbi del giornalista sulla prossima mossa del Milan aprono il "caso". Riporta msn.com

Pellegatti: “Theo Hernandez in panchina? Milan, voglio capire una cosa” - Abbiamo la parte dalla Spagna che dice che l'Atletico era arrivato a una cifra che sembrava la cifra dell'accordo definitivo. Secondo informazione.it