Il 9 luglio si preannuncia come una tappa cruciale nel futuro di Peg Perego, con un vertice decisivo tra azienda e sindacati per affrontare i tagli annunciati. Dopo lo sciopero di venerdì ad Arcore, le tensioni sono alte e la sfida tra lavoro e impresa si fa più intensa. La vicenda mette in evidenza le difficoltà del settore e l’importanza di un dialogo aperto per trovare soluzioni sostenibili.

Faccia a faccia azienda-sindacati fissato per il 9 luglio, "all’incontro saranno formalizzati i 90 licenziamenti annunciati da Peg Perego – anticipano i sindacati –. Ma le lettere partiranno in autunno". Così Fim e Fiom, dopo lo sciopero di venerdì con corteo per le vie di Arcore, in strada con i fischietti e gli striscioni gli operai del marchio dei passeggini e dei giocatoli. Nel mirino dei metalmeccanici sono finite le "scelte industriali sbagliate, soprattutto quella di non diversificare, prima di arrivare alla fine della dotazione di ammortizzatori sociali, il 30 settembre prossimo". L’80% del personale è donna, l’etĂ media oltre i 40, c’è chi in reparto dagli anni Novanta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Peg Perego. Il 9 luglio vertice sui tagli

