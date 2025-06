Pedro Pascal critica JK Rowling per le opinioni sulla comunità transgender | I bulli mi fanno schifo

Pedro Pascal, star di The Last of Us, non ha mai nascosto le sue opinioni e questa volta si è schierato nuovamente contro J.K. Rowling per le sue posizioni sulla comunità transgender. In un'intervista a Vanity Fair, Pascal ha ribadito il suo disprezzo per i commenti dell'autrice, sottolineando quanto siano importanti rispetto ai valori di inclusione e rispetto. Un gesto che evidenzia come anche le star più influenti si facciano portavoce di battaglie fondamentali per la società.

L'attore Pedro Pascal ha criticato nuovamente la creatrice di Harry Potter per le sue opinioni sulle persone transgender. Pedro Pascal ha criticato nuovamente la scrittrice J.K. Rowling per le sue opinioni legate alla comunità transgender. La star di The Last of Us, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha infatti ribadito che non rimpiange i commenti compiuti dopo che l'autrice di Harry Potter aveva festeggiato sui social la sentenza della Corte Suprema britannica che stabilisce che la definizione legale di donna si basa sul sesso biologico e non sul genere.

