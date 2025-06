Pedone travolto da un mezzo a Varano al Moro scontro auto-moto | un ferito

La serata di ieri a Varano al Moro è stata segnata da due incidenti che hanno coinvolto pedoni e veicoli, causando feriti e momenti di apprensione. Un pedone è stato travolto da un’auto, mentre in via Emilio Lepido si è verificato uno scontro tra auto e moto, con un ferito ricoverato in ospedale. Questi episodi sottolineano l’importanza della prudenza alla guida e nel rispetto delle norme stradali.

Un pedone è stato investito nella serata di ieri a Varano. Il pedone sarebbe stato centrato da un'auto, che lo avrebbe travolto. Per lui ricovero in ospedale. Scontro tra un'auto e una moto invece in via Emilio Lepido, a Il Moro, avvenuto sempre ieri sera. Una persona è stata ricoverata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Pedone travolto da un mezzo a Varano, al Moro scontro auto-moto: un ferito

In questa notizia si parla di: auto - pedone - travolto - varano

Pedone travolto e ucciso nell’Aretino, alla guida 19enne: ha perso controllo auto - Un tragico incidente ha scosso la comunità dell'aretino, dove un pedone di 39 anni è stato travolto e ucciso da una vettura condotta da un giovane di 19 anni.

Pedone travolto da un mezzo a Varano, al Moro scontro auto-moto: un ferito; Scontro tra un'auto e una moto al Moro e un pedone investito a Varano Melegari; Momenti di terrore vedono protagonista un giovane.

Scontro tra un'auto e una moto al Moro e un pedone investito a Varano Melegari - Uno scontro tra un'auto e una moto è avvenuto in via Emilio Lepido, località Il Moro. gazzettadiparma.it scrive

Pedone travolto da un'auto, soccorso con Pegaso - Secondo una prima ricostruzione l'uomo si sarebbe trovato sul ciglio del marciapiede quando la vettura (un'utilitaria proveniente da Cesa) lo avrebbe travolto. Da arezzonotizie.it