pedofilia e infanzia violata nel libro di frassi

A Parco Valch si è discusso di pedofilia, grazie a Massimiliano Frassi, anima dell'associazione Prometeo, che, invitato da Letizia Bagnoli e Alessio Spelletti, ha presentato il suo ultimo libro 'Pettirosso. Un nuovo volo'. L'associazione da venti anni è attiva nella lotta alla pedofilia e per la tutela dell'infanzia violata. "Il libro parte dal lavoro fatto con un gruppo di auto-aiuto di vittime – spiega Frassi –, l'unico gruppo in Italia di adulti che da piccoli hanno subito abusi. Il lavoro è stato da una parte quello di recuperare il bimbo interiore per sanare le ferite, dall'altra per restituire quella leggerezza, quella gioia che i bambini hanno.