Pd con i 5 Stelle? Solo se europeisti Bene il dialogo Meloni-Schlein Parla Quartapelle

Nel panorama politico italiano, il ruolo di Giorgia Meloni appare più osservato che decisivo, come sottolineato dalla deputata Pd Lia Quartapelle. La discussione si concentra sulla necessità di un dialogo europeo più incisivo e condiviso, soprattutto in vista del prossimo Consiglio Ue. Mentre l’attenzione rimane alta, il vero nodo è capire se il governo saprà davvero incidere sulla scena internazionale, favorendo un'Europa più unita e forte.

Giorgia Meloni osserva, ma non decide. Anzi, "non incide". Il giudizio affidato a Formiche.net da Lia Quartapelle, deputata del Pd saldamente nell'area riformista dopo le comunicazioni del premier alla Camera in vista del Consiglio Ue di giovedì è abbastanza netto. "Ho apprezzato la compostezza delle sue comunicazioni. Però mi sarei aspettata una relazione che tracciasse in modo più chiaro quello che effettivamente il nostro Paese può fare in un contesto politico e geopolitico così complesso". Quartapelle, realisticamente, nel contesto di quanto accaduto fra Israele e Iran (con l'intervento degli Stati Uniti), l'Italia che ruolo può svolgere? Non possiamo limitarci a osservare.