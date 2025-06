Pazzi per la danza? La storia del morbo misterioso colpì l’Europa

Nel cuore del Medioevo, tra il sacro e il profano, un fenomeno inquietante ha attraversato l’Europa: persone che ballavano senza sosta, tragicamente incapaci di fermarsi, fino alla morte. Questo misterioso morbo, noto come la peste della danza o coreomania, resta uno degli enigmi più affascinanti e inquietanti della storia sociale e della psichiatria europea. Il caso più noto di questa inquietante epidemia si verificò nel luglio del…

Nel cuore del Medioevo, tra il sacro e il profano, un fenomeno inquietante ha attraversato l'Europa: uomini, donne e talvolta bambini che ballavano senza sosta, fino allo sfinimento o alla morte. La storia lo ricorda come il morbo della danza, peste della danza o coreomania, e ancora oggi rimane uno degli episodi più enigmatici della psichiatria e della storia sociale europea. Il caso più noto di piaga del ballo si verifica nel luglio del 1518 a Strasburgo, all'epoca parte del Sacro Romano Impero. Una donna, Frau Troffea, inizia a danzare per strada senza motivo apparente. Nel giro di pochi giorni, decine di persone si uniscono a lei, e in meno di un mese il numero sale a oltre 400.