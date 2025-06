Pavullo, taglio del nastro per la sede di Coimepa.

Sabato scorso, Pavullo ha accolto con entusiasmo il taglio del nastro della nuova sede di Coimepa Servizi, rafforzando così la sua presenza nel settore energetico. Con questa apertura, l’azienda, già radicata nelle città di Zocca, Fanano, Vignola, Montese e Guiglia, conferma il suo impegno a offrire servizi sempre più vicini alle esigenze della comunità. In occasione di questa inaugrazione, Coimepa ha riservato un'offerta esclusiva dedicata alle utenze di Pavullo.

Una nuova sede commerciale di Coimepa Servizi, società di vendita di gas ed energia elettrica. Inaugurata sabato a Pavullo si affianca alle sedi di Zocca, Fanano, Vignola, Montese e Guiglia. Coimepa, partecipata per l'80% Entar Srl (Società di distribuzione del gas della vallata destra del Panaro) e per il 20% Sinergas Spa, in occasione della nuova apertura pavullese, ha riservato, in esclusiva per le utenze di Pavullo, una offerta speciale a tempo limitato, che prevede il taglio del 50 per cento dei costi fissi in bolletta fino a due anni per chi sceglie l'offerta combinata di luce e gas. "Siamo orgogliosi di questa nuova apertura - dice Alessandra Righetti, direttrice di Coimepa Servizi - e per questo abbiamo voluto premiare la comunità di Pavullo con un'offerta commerciale importante, una comunità che ci ha accolto con affetto e per la quale vogliamo rappresentare un punto di riferimento serio, credibile e pronto ad ascoltare ogni richiesta e a proporre le migliori soluzioni che il sempre più complesso mondo dell'energia può offrire.