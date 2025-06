Paura lungo l' autostrada A14 incendio su un bus che finisce carbonizzato | code e rallentamenti

Una giornata segnata dalla paura lungo l’autostrada A14, dove un autobus in fiamme ha trasformato il tratto tra Pesaro e Cattolica in un incubo di fumo e rallentamenti. Dopo il rogo all’ex hotel Hawaii, un nuovo incendio scuote la zona, complicando la circolazione e mettendo in allerta i pendolari. La scena drammatica ricorda quanto sia fragile la nostra sicurezza sulle strade, lasciando tutti con il fiato sospeso e la speranza di una pronta soluzione.

Dopo il rogo all’ex hotel Hawaii, ancora un incendio scuote la giornata di Cattolica. Nel primo pomeriggio, attorno alle 14,20, un autobus ha preso fuoco lungo l’autostrada A14, in direzione sud, tra Pesaro e Cattolica: secondo le prime notizie a bordo del mezzo non c’era nessuno tranne l'autista. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Paura lungo l'autostrada A14, incendio su un bus che finisce carbonizzato: code e rallentamenti

In questa notizia si parla di: lungo - autostrada - incendio - paura

Auto avvolta dalle fiamme lungo l'autostrada A-14, tanta paura ma nessun ferito - Un drammatico incendio ha avvolto un'auto lungo l'autostrada A-14, provocando grande paura tra i passanti e gli automobilisti.

+++ Incidente stradale sulla Catania-Ragusa: la prontezza dell'autista evita il peggio +++ In questi giorni è avvenuto un incidente stradale dovuto all'improvviso guasto del motore di un'autobus sulla Statale Catania-Ragusa: seppur con tanta paura, i passeg Vai su Facebook

Paura lungo l'autostrada A14, incendio su un bus che finisce carbonizzato: code e rallentamenti; Auto avvolta dalle fiamme lungo l'autostrada A-14, tanta paura ma nessun ferito; Attimi di paura in autostrada: furgone prende fuoco. Il conducente lascia il veicolo e si mette in salvo.

Tir carico di pellet in fiamme sull’autostrada A4, il camionista si salva appena in tempo - Momenti di paura e pesanti disagi alla viabilità questa mattina, venerdì 20 giugno, lungo l’autostrada A4. Scrive ilgazzettino.it

Tir carico di pellet in fiamme sull’autostrada A4, l'intervento dei pompieri VIDEO - Momenti di paura e pesanti disagi alla viabilità questa mattina, venerdì 20 giugno, lungo l’autostrada A4. Come scrive ilgazzettino.it