Paura in un asilo nido di Roma vipera si aggira nel cortile della scuola | catturata e allontanata dai bambini

Un episodio inaspettato scuote il tranquillo cortile di un asilo nido a Roma: una vipera, caduta da un albero sovrastante, si aggira tra i bambini. Fortunatamente, grazie alla prontezza delle insegnanti, tutti sono stati messi in sicurezza e il rettile è stato catturato e allontanato dai presenti. La scena ha richiamato l’attenzione sulla necessità di sorveglianza e sicurezza negli spazi dedicati ai più piccoli. Continua a leggere per scoprire come è andata a finire.

La vipera è caduta da un albero che sovrasta il cortile dell'asilo nido nel quartiere Giustiniana di Roma. A dare l'allarme le insegnanti, che hanno riportato in classe i bambini. Sul posto gli organi competenti si sono occupati del recupero del rettile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

