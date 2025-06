Patto civico tra Pd Sicilia e Città Aperta | Importante tappa per costruire cambiamento nella nostra Isola

un dialogo condiviso e un impegno concreto tra politica e società civile. Questo patto rappresenta una fondamentale tappa verso una Sicilia più partecipata, trasparente e rinnovata, dove le forze civiche diventano partner essenziali per un futuro di progresso e speranza. Solo uniti possiamo realmente costruire un cambiamento duraturo e diffuso sull’isola.

"L'adesione di Città Aperta al Patto Civico promosso dal PD regionale è una notizia importante che ci incoraggia a continuare nella strada di apertura a realtà civiche e sociali in Sicilia. L'alleanza che può garantire un cambiamento in Sicilia passa soprattutto dalla capacità di costruire.

