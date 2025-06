Pattinaggio artistico | Kaori Sakamoto concluderà la carriera agonistica al termine della prossima stagione

Il mondo del pattinaggio artistico giapponese si prepara a salutare una delle sue stelle più luminose: Kaori Sakamoto. Dopo aver incantato con le sue performance, l’icona di Kobe ha annunciato che la prossima stagione sarà la sua ultima nel circuito agonistico, concludendo così una carriera ricca di successi, tra Olimpiadi e Campionati Mondiali. Il suo addio segna la fine di un’era e apre nuove strade per il futuro.

La prossima stagione sarà l'ultima per Kaori Sakamoto. L'icona del pattinaggio di figura giapponese pochi giorni fa ha annunciato il ritiro dalle competizioni, che sarà concretizzato dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e, probabilmente, i Mondiali. A darne notizia sono stati i giornali nipponici, in particolar modo la testata Nikkan Sport. L'atleta stanziata nella Prefettura di Kobe ha anticipato la sua scelta durante l'inaugurazione di un nuovo impianto sul ghiaccio della sua città natale, dove si è esibita insieme ad alcuni suoi colleghi come, ad esempio, Mai Mihara. Intercettata dai media locali, Kaori ha di fatto confermato un'indiscrezione già abbondantemente circolata nell'ambiente negli scorsi mesi.

