Pattinaggio artistico cominciano gli italiani 2025 Il programma dell’evento

Il pattinaggio artistico italiano si prepara ad accendere i riflettori sulla stagione 2025, con i Campionati Italiani che quest'anno si svolgono al Pala Igor di Novara. Dopo settimane di allenamenti e preparativi, ieri ha preso ufficialmente il via questa prestigiosa competizione, punto di partenza per le convocazioni alle sfide europee e mondiali. La rassegna tricolore, che in questo momento sta vedendo le prove delle...

 Il momento decisivo della stagione di pattinaggio artistico a rotelle è arrivato. Nella giornata di ieri, lunedì 23 giugno, si è alzato il sipario al Pala Igor di Novara, impianto quest’anno teatro della lunghissima maratona dedicata ai Campionati Italiani 2025, come ormai sappiamo crocevia fondamentale per le convocazioni riguardanti i Campionati Europei e Mondiali. La rassegna tricolore, che in questo momento sta vedendo le prove delle categorie giovanili selettive, comincerĂ per gli atleti Junior e Senior domenica 29 giugno per concludersi il 13 luglio.  Quest’anno le ostilitĂ inizieranno con la specialitĂ del libero. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico, cominciano gli italiani 2025. Il programma dell’evento

