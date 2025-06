Pattinaggio artistico a rotelle cominciano gli italiani 2025 Il programma dell’evento

Il pattinaggio artistico a rotelle si prepara a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo con gli Italiani 2025. Ieri, al Pala Igor di Novara, si è aperto ufficialmente il sipario sulla lunga maratona di gare che decideranno il destino degli atleti per le competizioni internazionali. Un appuntamento imperdibile che promette spettacolo, emozioni e scelte cruciali per l’intera stagione. La rassegna tricolore, che in questo momento sta vedendo le prove delle...

 Il momento decisivo della stagione di pattinaggio artistico a rotelle è arrivato. Nella giornata di ieri, lunedì 23 giugno, si è alzato il sipario al Pala Igor di Novara, impianto quest'anno teatro della lunghissima maratona dedicata ai Campionati Italiani 2025, come ormai sappiamo crocevia fondamentale per le convocazioni riguardanti i Campionati Europei e Mondiali. La rassegna tricolore, che in questo momento sta vedendo le prove delle categorie giovanili selettive, comincerĂ per gli atleti Junior e Senior domenica 29 giugno per concludersi il 13 luglio.  Quest'anno le ostilitĂ inizieranno con la specialitĂ del libero.

