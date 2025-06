Patologie epatiche a Pistoia cento interventi all’anno Accogliamo persone da altre regioni

Nel cuore pulsante dell'Azienda Usl Toscana Centro, il Centro di Chirurgia Epatobiliare dell'Ospedale San Jacopo di Pistoia si distingue come un punto di riferimento per il trattamento delle patologie epatiche. Con oltre cento interventi all’anno e un’accoglienza internazionale, questo centro di eccellenza, guidato dal dottor Massimo Fedi, assicura cure di alta qualità a cittadini provenienti da tutta la regione e oltre. La loro missione è migliorare la vita dei pazienti con competenza e dedizione, offrendo speranza e innovazione.

Pistoia, 24 giugno 2025 – Nel cuore dell’Azienda Usl Toscana Centro, il Centro di Chirurgia Epatobiliare dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia si è consolidato negli ultimi anni come un polo di eccellenza per il trattamento delle patologie epatiche. Il reparto, guidato dal dottor Massimo Fedi, assiste pazienti provenienti da tutta la Toscana e da regioni limitrofe. Il centro opera in sinergia con il Dipartimento Chirurgico, diretto dal dottor Michelagnoli, e con la Direzione Sanitaria del presidio, affidata alla dottoressa Di Renzo, e ha recentemente avviato una proficua collaborazione con il Centro trapianti di Pisa, diretto dal dottor Ghinolfi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Patologie epatiche, a Pistoia cento interventi all’anno. “Accogliamo persone da altre regioni”

