Passoscuro ricorda il suo sindaco | il ponticello intitolato a Cesare Zaini

A Passoscuro, il ricordo di Cesare Zaini rivive grazie all’intitolazione del ponticello, un gesto che celebra la sua memoria e il suo impegno nella comunità. La cerimonia ufficiale, svoltasi in via Ghilarza 1, ha visto la partecipazione delle autorità locali e dei familiari, consolidando il legame tra passato e presente. Un omaggio che testimonia quanto il suo esempio continui a vivere nel cuore di tutti.

Maccarese, 24 giugno 2025– Si è tenuta, in Via Ghilarza 1, la cerimonia ufficiale di intitolazione del Ponticello di Passoscuro a Cesare Zaini, alla presenza del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, del Vice Sindaco, Giovanna Onorati e dei figli di Zaini, Cinzia e Stefano. Cesare Zaini, nato a Roma il 22 febbraio 1937 e scomparso il 2 dicembre 2018, è ricordato da molti come “il Sindaco di Passoscuro” per il suo spirito di servizio, il profondo impegno sociale e la costante vicinanza ai cittadini. Consigliere Comunale della Città di Fiumicino, Zaini ha rappresentato per anni un autentico punto di riferimento umano e civile, grazie alla sua dedizione e alla naturale capacità di dialogo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it