Preparati a vivere una serata indimenticabile alla Tenuta di Frassineto, dove cultura, vino e politica si incontrano in un mix irresistibile. Il 3 luglio, il Passioni Festival ti coinvolgerĂ con un ricco programma: dalla storia di Montaperti con Stefano Pasquini alle riflessioni di Alan Friedman sulla scena internazionale. Un evento gratuito che promette emozioni, conoscenza e convivialitĂ . Non mancare a questa nuova imperdibile tappa del festival!

Arezzo, 24 giugno 2025 –  Serata evento giovedì 3 luglio alla Tenuta di Frassineto. Alle 18:30 Stefano Pasquini presenta “La battaglia di Montaperti nella Divina Commedia”, a seguire tour delle cantine della Tenuta e dalle 21 spazio alla politica internazionale con Alan Friedman. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Un nuovo, imperdibile appuntamento con il Passioni Festival. Giovedì 3 luglio la kermesse culturale aretina torna nella splendida cornice della Tenuta di Frassineto con un evento speciale dal titolo “Passioni in Tenuta”, in una serata all’insegna della cultura, dell’attualitĂ e delle eccellenze enogastronomiche del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Passioni in Tenuta”, super ospite Alan Friedman

