Passa da un' auto all' altra per rubare davanti alla polizia | inseguimento e arresto nel traffico a Milano

Una sera a Milano, un tentativo di furto si trasforma in un emozionante inseguimento tra le vie della città. Un cittadino cileno di 51 anni, con precedenti, ha cercato di arraffare un’auto parcheggiata e, alla vista della polizia, ha dato il via a una fuga mozzafiato nel traffico di via Padova. La sua corsa si è conclusa con l’arresto: ecco cosa è successo durante questa rocambolesca vicenda.

Ha cercato di rubare a bordo di un'auto parcheggiata. E poi è scappato quando ha visto la polizia. Una fuga che lunedì sera si è trasformata in un inseguimento nel traffico, in zona via Padova. In manette è finito un cittadino cileno di 51 anni, con precedenti, per tentato furto aggravato e.

