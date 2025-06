Pasotto | RedBird rivede le strategie i risultati sportivi ora contano di più

Marco Pasotto, stimato giornalista de La Gazzetta dello Sport, analizza come RedBird sta rivedendo le strategie per il Milan, mettendo al centro i risultati sportivi. Con una nuova visione e approccio, il fondo americano punta a riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sfida è aperta: i prossimi mesi saranno decisivi per capire se questa rivoluzione strategica darà i frutti sperati.

Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle strategie messe in atto da RedBird per la gestione del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pasotto: “RedBird rivede le strategie, i risultati sportivi ora contano di più”

