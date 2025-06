Parte un’Estate in Lirica ’Maratona’ in convento | I giovani protagonisti

L’estate in lirica torna a incantare Castel San Pietro, trasformando il Convento dei Frati Cappuccini in un palcoscenico di emozioni. Tre giorni di musica, passione e protagonisti giovani e talentuosi che si sfideranno sul palco, rendendo ogni nota un momento indimenticabile. Come sottolineato dalla sindaca Francesca Marchetti, l’obiettivo è rivitalizzare un luogo prezioso, riscoprendo la sua magia attraverso l’arte e la cultura. E se da una parte...

Festival Maratona d’Estate in Lirica, atto quinto. Sarà ancora il giardino del Convento dei Frati Cappuccini di via Viara a ospitare l’edizione 2025 dell’appuntamento che per tre giorni, da giovedì a sabato, mette Castel San Pietro al centro della musica lirica. E se da una parte l’obiettivo è, come sottolineato dalla sindaca Francesca Marchetti, "rivitalizzare un luogo bellissimo e meno visitato di altri", il Convento dei Cappuccini, dall’altro è, "proseguire su una linea di pensiero costruita in questi anni: far avvicinare a questo linguaggio musicale quante più persone possibili, compresi i bambini, che avranno un loro spazio dedicato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parte un’Estate in Lirica ’Maratona’ in convento: "I giovani protagonisti"

In questa notizia si parla di: lirica - convento - estate - maratona

Dalla Notte Celeste show al Festival Maratona in Lirica - dalla notte celeste show al festival maratona in lirica. Un’estate ricchissima di eventi in città e nelle frazioni, pensata per coinvolgere tutte le età.

Parte un’Estate in Lirica ’Maratona’ in convento: I giovani protagonisti; Festival Maratona d’Estate in Lirica dal 26 al 28 giugno al Convento dei Frati Cappuccini; Lirica sotto le stelle al convento dei Cappuccini a Castel San Pietro.

Parte un’Estate in Lirica ’Maratona’ in convento: "I giovani protagonisti" - La sindaca Marchetti: "Diamo vita a un luogo bellissimo e non troppo visitato". Secondo ilrestodelcarlino.it

Lirica sotto le stelle al convento dei Cappuccini a Castel San Pietro - Dal 26 al 28 giugno 2025 il festival porterà musica e spettacolo nel giardino del convento ... Come scrive ilnuovodiario.com