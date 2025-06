Parte una class action contro Sony a causa dei prezzi sul PlayStation Store

La vicenda ha acceso un dibattito acceso sulla trasparenza e l’equità delle politiche di prezzo nel mondo dei giochi digitali. Con oltre 20.000 consumatori coinvolti in Olanda, questa azione legale potrebbe segnare un nuovo capitolo nella lotta per i diritti dei consumatori e influenzare le future dinamiche del settore, portando a una maggiore tutela e ad un mercato più competitivo e giusto.

Una causa legale contro Sony accende i riflettori sulle politiche di prezzo del PlayStation Store. In Olanda, oltre 20.000 consumatori si sono uniti a una class action che accusa la compagnia di mantenere i prezzi dei giochi digitali artificialmente alti grazie alla sua posizione dominante nel mercato. La situazione, definita tragica da alcuni osservatori, potrebbe avere ripercussioni sull'intero settore della distribuzione digitale dei videogiochi. In Olanda, la Massaschade & Consument Foundation ha ufficialmente dato il via a una causa legale contro Sony con l'obiettivo di denunciare un sistema di prezzi considerati " gonfiati artificialmente " sul PlayStation Store.

