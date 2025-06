Parigi al via le sfilate uomo | attesa per il debutto di Jonathan W Anderson da DiorHomme

Parigi si prepara a dominare la scena della moda con la Fashion Week Uomo primavera estate 2026, un evento imperdibile che svela le tendenze di domani. Tra debutti attesi e ritorni iconici, l’atmosfera è carica di attesa: da Jonathan W Anderson per Dior Homme alle emozionanti presentazioni di Louis Vuitton. Settanta appuntamenti, un palcoscenico globale che promette di sorprendere e ispirare, rendendo questa settimana uno degli eventi più eccitanti dell’anno.

Mancano poche ore e l’attenzione della moda sarĂ tutta per Parigi in occasione della Fashion Week Uomo primavera estate 2026. Il via alle 14.30 quando gli studenti diplomat all’ IFM-Institut Français de la Mode si racconteranno con una collettiva, a seguire due ritorni, Études Studio e Saint Laurent che aveva saltato l’appuntamento di gennaio. A chiudere la prima giornata toccherĂ poi in serata a Louis Vuitton. Settanta gli appuntamenti, che animeranno la Ville Lumiere fino a domenica 29 giugno. Sei giorni intensissimi ad alto tasso di glamour che raggiungeranno l’apice venerdì con l’attesissimo debutto di Jonathan W. 🔗 Leggi su Panorama.it