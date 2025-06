Parco delle Streghe a dicembre l’inizio dei lavori

Tempo di lettura: < 1 minuto Entro la fine dell'anno partiranno i lavori per il ' Parco delle Streghe ', l'ambizioso progetto dell'Amministrazione Comunale di Benevento destinato a trasformare un'area del Parco De Mita, inaugurato ieri, in una attrazione turistica permanente dedicata al mito delle janare. Si stima che per completare l'intervento servirà almeno un anno dalla data di inizio lavori. L'operazione di marketing territoriale vedrà coinvolto il Maestro Dante Ferretti, costumista e scenografo di fama mondiale e vincitore di tre Premi Oscar. Lo scenografo marchigiano ha già effettuato un primo sopralluogo nel nuovo polmone verde della città lo scorso dicembre, rimanendo affascinato dagli ampi spazi e dalla suggestione che tale leggenda potrebbe suscitare nei potenziali visitatori.

