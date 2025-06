Parcheggia nel posto dei disabili e aveva patente sospesa per omicidio stradale

Parcheggiare in un posto riservato ai disabili è già grave, ma questa volta la scoperta shock ha lasciato tutti senza parole. A Seregno, un semplice controllo su un’auto parcheggiata in uno stallo riservato ai disabili ha portato a un episodio molto più serio. A seguito dei controlli, gli agenti della locale hanno scoperto che il conducente, inizialmente...

A Seregno un semplice controllo su un’auto parcheggiata in uno stallo riservato ai disabili ha portato a una scoperta più grave. L’episodio è avvenuto nel centro cittadino, nei giorni scorsi. A seguito dei controlli, gli agenti della locale hanno scoperto che il conducente, inizialmente. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Parcheggia nel posto dei disabili (e aveva patente sospesa per omicidio stradale)

In questa notizia si parla di: disabili - parcheggia - posto - aveva

Minaccia il suicidio salendo su una gru in centro a Padova: sul posto il negoziatore della polizia. Nel 2012 aveva ucciso la moglie - Nel cuore di Padova, un drammatico intervento è in corso in Prato della Valle, dove un uomo di 67 anni si è arrampicato su una gru minacciando di togliersi la vita.

Trentamila persone al concerto di Justin Timberlake all’Ippodromo per l’esordio del festival musicale I-Days, e una marea di automobili parcheggiate in divieto di sosta, sui marciapiedi e anche in spazi riservati a persone disabili, mentre i parcheggi di San Siro Vai su Facebook

Lascia l'auto nel parcheggio dei disabili: viene beccato con patente sospesa per omicidio stradale; Insultato perché parcheggia la Lamborghini nel posto disabili: la verità spiazza tutti; DISABILITÀ E PARCHEGGIO: IL CASO.

Parcheggia nel posto dei disabili, condannato per violenza privata - Adesso, a distanza di otto anni, è stato condannato in via definitiva a quattro mesi di carcere. Da repubblica.it

Parcheggia sul posto disabili: arriva la condanna a 4 mesi di reclusione per violenza privata - La Corte di Cassazione ha condannato a 4 mesi di reclusione, con l'accusa di violenza privata, un'automobilista che aveva parcheggiato sul posto ... Scrive motorionline.com