Parcheggi a cielo aperto non autorizzati | il Sindaco chiede al Prefetto un Tavolo per la sicurezza

Fiumicino si mobilita per contrastare il fenomeno dei parcheggi abusivi a cielo aperto. Il Sindaco Mario Baccini ha chiesto un incontro con il Prefetto di Roma, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per tutelare legalità e sicurezza. La lotta contro queste attività illegali rappresenta una priorità per preservare l’ordine pubblico e la qualità della vita dei cittadini, perché soltanto attraverso la collaborazione potremo garantire un futuro più sicuro e regolamentato per tutti.

Fiumicino, 24 giugno 2025 – Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha inviato u na comunicazione formale al Prefetto di Roma per segnalare l’aumento incontrollato dei parcheggi a cielo aperto, s pesso attivati senza autorizzazioni e fuori dai circuiti della legalità. “Si tratta di un fenomeno che desta seria preoccupazione – dichiara il Sindaco – sia per l ’impatto sul territorio che per i potenziali rischi legati alla sicurezza e alla legalità. La normativa vigente, che c onsente l’apertura con una semplice SCIA, limita la possibilità di intervento tempestivo e incisivo da parte degli enti locali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

