Parata di vip e indotto milionario | Venezia pronta al matrimonio di Bezos e Sánchez Con buona pace dei sinistrati

Tutto pronto a Venezia per il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, che si apprestano a dirsi sì in Laguna al culmine di un evento che, tra annessi e connessi, sarà spalmato da qui a domenica. Non senza colpi di scena. L’ultimo, la decisione di spostare la festa nuziale di sabato dagli spazi della Scuola Grande della Misericordia all’Arsenale, un po’ per motivi di sicurezza – la zona è molto più facile da controllare – un po’ per evitare disagi ai residenti e “sorprese” da parte dell’immancabile “fronte del no”, costituito da ambientalisti, Anpi e sinistreria varia che hanno fatto di tutto per trasformare il matrimonio nelle “nozze delle discordia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it