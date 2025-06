Parametri zero quanti nomi per i club italiani | le occasioni da non lasciarsi scappare

Il countdown è iniziato: il 30 giugno rappresenta un’occasione d’oro per i club italiani, con tanti calciatori di livello in scadenza di contratto. Quante opportunità si celano dietro questa data? Dai nomi più prestigiosi alle chance di rinforzare la rosa, ecco tutto ciò che bisogna sapere sulle trattative da parametro zero, un vero tesoro per il calcio italiano. Non lasciatevi sfuggire queste opportunità imperdibili!

Il prossimo 30 giugno scadranno i contratti di molti calciatori: tante le occasioni da prendere al volo per i club italiani, ecco i nomi più importanti Ti sei mai chiesto cosa succede davvero nei giorni che precedono il 30 giugno per molti calciatori? È quel momento sospeso, a metà tra una stagione che si chiude e una nuova che ancora non si intravede chiaramente. Alcuni hanno già fatto le valigie e firmato per nuove destinazioni — come Kevin De Bruyne, che ha sorpreso tutti scegliendo il Napoli, o Modric che, a 39 anni suonati, ha deciso di vivere un'ultima grande avventura con il Milan dopo il Mondiale per Club.

