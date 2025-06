Papadopoulos è finita l’avventura alla Juventus Next Gen del centrocampista greco | ecco come è andata la sua stagione

L’avventura di Christos Papadopoulos alla Juventus Next Gen si conclude con un nuovo capitolo scritto. Dopo una stagione intensa, la società ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, lasciando il centrocampista greco libero di esplorare nuove opportunità. È un momento di transizione che apre a molteplici possibilità per il giovane talento. Ma come si è evoluta questa stagione? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

Papadopoulos, è finita l’avventura alla Juventus Next Gen del centrocampista greco: non sarà riscattato. È finita l’avventura di Papadopoulos con la maglia bianconera. La Juventus Next Gen, come appreso da , ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato col Genoa, squadra da cui era arrivato in prestito la scorsa estate. Un epilogo che sorprende solo in parte. Christos Papadopoulos, classe 2004, aveva iniziato con entusiasmo la sua esperienza a Torino, dimostrando intraprendenza e una buona qualità tecnica nel ruolo di trequartista. Una rete in 19 presenze totali e 512 minuti giocati non sono però bastati a garantirgli la conferma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Papadopoulos, è finita l’avventura alla Juventus Next Gen del centrocampista greco: ecco come è andata la sua stagione

