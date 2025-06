Papa Leone XIV | Profonda tristezza per l’attentato a Damasco

Papa Leone XIV esprime profonda tristezza per l’attentato a Damasco, un tragico episodio che ha seminato dolore e distruzione. In un telegramma di solidarietà, il Pontefice si unisce al dolore delle vittime e delle loro famiglie, pregando affinché la pace torni presto in quella terra martoriata. La sua vicinanza reale e spirituale testimonia come, anche nei momenti più difficili, la speranza e la preghiera siano armi di unità e conforto.

CITTÀ DEL VATICANO – Papa Leone XIV è “profondamente rattristato” per “la perdita di vite e la distruzione causate dall’attacco alla chiesa greco-ortodossa di Mar Elias a Damasco, ed esprime sentita solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia”. E’ quanto si legge in un telegramma di cordoglio a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Il Papa “prega anche per coloro che piangono la loro perdita, per la guarigione dei feriti e invoca i doni di consolazione, guarigione e pace dell’Onnipotente sulla nazione”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Papa Leone XIV: “Profonda tristezza per l’attentato a Damasco”

In questa notizia si parla di: papa - leone - damasco - profonda

Il Papa, profonda tristezza per l'attentato a Damasco - Il dolore e la solidarietà si uniscono di fronte alla tragedia di Damasco, dove l’attentato alla chiesa greco-ortodossa di Mar Elias ha seminato lutto e distruzione.

"Questo è il mio Corpo, offerto per voi" Con la Solennità del Corpus Domini, la Chiesa celebra il dono più grande: la presenza viva e reale di Cristo nell’Eucaristia. Ieri, sul sagrato della Basilica di San Giovanni in Laterano, #PapaLeoneXIV ha presieduto Vai su Facebook

Il Papa, profonda tristezza per l'attentato a Damasco; Il Papa, profonda tristezza per l'attentato a Damasco; Sulla Via di Damasco edizione speciale dedicata a Papa Leone XIV.

Il Papa, profonda tristezza per l'attentato a Damasco - Papa Leone XIV è "profondamente rattristato" per "la perdita di vite e la distruzione causate dall'attacco alla chiesa greco- Scrive msn.com

Il Papa “profondamente rattristato” per l’attentato in chiesa a Damasco - La solidarietà del Pontefice alle vittime in un telegramma a firma del segretario di Sta ... Segnala interris.it