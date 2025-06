Papa Leone XIV ai seminaristi | No a mascheramenti e ipocrisie serve maturità affettiva

Papa Leone XIV invita i seminaristi a superare mascheramenti e ipocrisie, sottolineando l’importanza di una maturità affettiva autentica. È un appello a ascoltare il “grido silenzioso” di chi soffre, mentre affrontano con coraggio le sfide dell’intelligenza artificiale e dei social media, strumenti potenti che richiedono discernimento e umanità. Solo così, i futuri preti potranno essere guide sincere nel mondo complesso di oggi.

Esorta i futuri preti ad ascoltare “il grido spesso silenzioso dei piccoli, dei poveri e degli oppressi” nonché “le recenti sfide dell’intelligenza artificiale e quelle dei social media”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Papa Leone XIV ai seminaristi: “No a mascheramenti e ipocrisie, serve maturità affettiva”

In questa notizia si parla di: papa - leone - seminaristi - mascheramenti

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Il Papa ai seminaristi: con il cuore di Cristo, servitori di una Chiesa missionaria; Papa Leone XIV: “Testimoniare la gratitudine di Cristo”.

Papa Leone XIV ai seminaristi: “No a mascheramenti e ipocrisie, serve maturità affettiva” - Esorta i futuri preti ad ascoltare “il grido spesso silenzioso dei piccoli, dei poveri e degli oppressi” nonché “le recenti sfide dell’intelligenza ... Lo riporta repubblica.it

Papa Leone XIV ai seminaristi: Lavorate sull’interiorità. Ascoltate il cuore. - Dentro la basilica vaticana, tutta la freschezza dei giovani seminaristi che festeggiano il loro Giubileo. Lo riporta acistampa.com